L’Italia ha meritato la qualificazione

(Di martedì 21 novembre 2023) Alla fine a risultare decisiva è stata la convincente vittoria a San Siro contro l’Ucraina di un paio di mesi fa, arrivata pochi giorni dopo l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Il risultato del match di settembre contro la Nazionale di Rebrov, ha pareggiato il vantaggio accumulato dagli ucraini con la vittoria in Macedonia del Nord e l’1-1 interno contro l’Inghilterra. A Leverkusenha potuto giocare senza l’assillo di dover vincere a tutti i costi. Il lungo avvicinamento a questa sfida era cominciato venerdì, con il match contro la Macedonia del Nord, una squadra che evocava cupi ricordi per la Nazionale azzurra. La vittoria contro i balcanici era condizione obbligata per mantenere il vantaggio dei due risultati su tre. Una partita, quindi, psicologicamente delicata. La mossa con cui Spalletti ha scombinato i piani della Macedonia Contro ...