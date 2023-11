L’Italia c’è | l’Italia ci sarà | Andiamo ad Euro 2024

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Con un buon primo tempo e tanta sofferenza nel finale gli azzurri strappano il pass per il prossimopeo grazie al pareggio 0-0 con l’Ucraina. In estate Spalletti parteciperà alla prima manifestazione da Ct Missione Compiutachiude al 2° posto insieme all’Ucraina ma va in Germania grazie agli scontri diretti. In avvio attento Donnarumma, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.