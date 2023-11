L’Italia ce l’ha fatta | qualificata a Euro 2024 Con l’Ucraina basta lo 0-0 e tanto batticuore Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di martedì 21 novembre 2023) Ce l'ha, l'Italia di Spalletti, a qualificarsi per la fase finale di, che si giocherà proprio qui in Germania.va il pari ed è arrivato un buonissimo 0-0. Ma quanta sofferenza! Soprattutto negli ultimi, interminabili minuti, quando l'Ucraina ha anche reclamato il calcio di rigore che le avrebbe permesso di vincere. Avrebbe meritato? No L'articolo proviene da Firenze Post.