L’Italia agli Europei grazie a un rigore negato all’Ucraina all’ultimo minuto Social furiosi contro Lele Adani per il commento | «Va bene così» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023)è qualificatadel 2024. Il verdetto dal campo è arrivato. Ma su di esso resta la macchia di quello che pare con ogni evidenza un grave errore arbitrale. Di cui aficiare sono stati gli azzurri. Già perché proprio nei minuti finali della partita – nel recupero del secondo tempo, ben oltre il 90? – la difesa italiana ha respinto uno degli ultimi assalti dell’Ucraina con una giocata che già in diretta era parsa fallosa. E a posteriori con perfino maggior chiarezza.’93: Bryan Cristante allunga il piede per anticipare Mychajlo Mudryk nell’area di Gigio Donnarumma. Visibilmente non ci riesce: l’ucraino arriva prima, e il ginocchio dell’azzurro incoccia sulla gamba sinistra dell’avversario. Sembra fallo. Ma l’arbitrio fa segno di proseguire, e non invoca il Var. Che essendo ...