Liste d' attesa senza fine e costi fuori controllo Sanità al collasso | vicina la privatizzazione totale

(Di martedì 21 novembre 2023) Meriti e mancanze dei politici cattolici nella costruzione dell’attuale sistema? «La Legge 833 del 1978, del ministro DC Tina Anselmi con il grande contributo di Giovanni Berlinguer, del Pci, concretizza ciò che dice latuzione grazie al pensiero cattolico-democratico: la salute è un diritto fondamentale della persona. Vent’anni dopo, il governo Prodi ha aggiornato il Ssn e corretto la controriforma liberista del ministro De Lorenzo (1992). Poi i governi di centrodestra non hanno tutelato le coerenze del sistema. In, negli anni della crisi finanziaria, sbagliando, tutto il sistema pubblico è stato sotto-finanziato, con particolare accanimento su ciò che andava difeso e rilanciato: la salute e la scuola. Hanno ceduto in questo senso anche i governi in cui la precattolico-democratica era ancora forte. Il risultato odierno, ...