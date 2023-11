L’Inno del padre di Giulia come l’apostolo | “L’amore vero non urla | non picchia | non uccide”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 21 novembre 2023) Una sorta di “Inno al” rivisto e attualizzato di fronte a una circostanza tragica. Ricordano un famoso brano biblico (il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, delPaolo) le parole che ildiCecchettin (la ragazza brutalmente uccisa dal suo ex, l’ennesimo caso di femminicidio in Italia) ha scritto nella drammatica immediatezza del ritrovamento del corpo della figlia.aldi Gino Cecchettin Cecchettin, pur nella tragedia, ha detto fin da subito di non odiare l’assassino della figliaParole che definiscono cosa non è, perché giustamente non si può e non si deve dire che dietro a questi delitti ci sia un rapporto di amore. No,scrive papà Gino, “non ...