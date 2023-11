(Di martedì 21 novembre 2023) I dirimpettai d'Oltralpe vivono un problema che le nostre imprese conoscono molto bene: la manodopera che non si trova

La guerra in Israele - il ruolo di Hamas e l’illusione americana : la verità dietro al conflitto

Megan Fox, che a vent'anni soffriva di "dipendenza affettiva" (e si innamorava di tutti i co - protagonisti dei film che girava)

Non si è schermata e non si è messaa un muro. I muri non ci devono stare. Può esserci un po'...dell'amore è spinta dalla paura di restare soli "Quando il motore che spinge all'è ...

L'illusione dietro la tecnologia ilGiornale.it

Cinema: Giffoni Film Festival, "L'illusione della distanza" il tema ... Servizio Informazione Religiosa

L'illusione dietro la tecnologia

I dirimpettai d'Oltralpe vivono un problema che le nostre imprese conoscono molto bene: la manodopera che non si trova ...

Omicidio di Giulia Cecchettin, dietro Elena ci siamo tutte

È arrivato il momento di fare una rivoluzione culturale e di smontare gli stereotipi di genere e la cultura dello stupro. Sì, soprattutto quella, anche se c’è ...