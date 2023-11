Librino | in un appartamento la base dello spaccio | due catanesi arrestati

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 21 novembre 2023) Pubblicato il 21 Novembre, 2023 Continua incessante l’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, e in particolare, al fenomeno della diffusione di droga fra i giovani. In tale contesto operativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato in flagranza due pregiudicatidi 32 e 38 anni, responsabili di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di”. Il tutto è scaturito da una mirata attività info investigativa posta in essere dai militari dell’Arma, i quali si sono resi conto di come i due pregiudicati stessero utilizzando unall’ottavo piano di una palazzina di viale Nitta, a, adibita sia a deposito che a luogo per la vendita di sostanze stupefacenti, per attuare i loro traffici illeciti. Stando infatti a ...