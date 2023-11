L’home staging e valore dell’immobile

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) Chi decide di mettere in vendita la propria casa si trova, prima o poi, a fare i conti con un termine un po’ particolare, utilizzato per indicare quella disciplina che consente di rendere l’immobile più accattivante e interessante agli occhi dei potenziali acquirenti:. Qualcuno potrebbe domandarsi se questa pratica possa influire in qualche