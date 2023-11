L’ex fidanzata di Letizia pubblica le foto della violenza ricevuta

Leggi su biccy

(Di martedì 21 novembre 2023)diPetris, Nicole Conte, durante la 21esima puntata del Grande Fratello le ha mandato un videomessaggio per far ulteriore chiarezza sul loro rapporto e mettere i puntini sulle i. “Mi ha fatto male vedere com’è stato sminuito un discorso così importante come lafisica e mentale che è stato giustificato da te da giovane età e inconsapevolezza” – Ha esordito– “Ma giustificare cose del genere è terribile, perché sono ingiustificabili. Io ho avuto un gran fortuna, ovvero ho trovato una persona che mi ricucisse. Io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa se tu non mi avessi scritto e riscritto insinuando che io ti pensassi. Sapevi che avevo un’altra storia, come l’avevi pure tu”. Nicole Conte ha poi aggiunto: “Questa cosa che tu ...