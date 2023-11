(Di martedì 21 novembre 2023)è un fiume in piena. L'ex fidanzata dinon ci sta a far passare tutto sotto silenzio e a fingere che la loro storia sia stata piena d'amore. Dopo il video...

Grande Fratello - Letizia Petris si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi : “Non la lasciano in pace mezzo secondo!”

Grande Fratello: "Beatrice vuole abbandonare il reality" la confessione di Letizia

...che sta vivendo Beatrice sarebbe così stressante e teso che la Luzzi avrebbe confessato a... negli ultimi giorni, è molto più vicina allae ha trovato una certa sintonia e intimità con ...

Grande Fratello, Letizia Petris si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi Isa e Chia

Letizia Petris: "Nessuno mi ha mai dato dell'egoista"i - Mediaset Infinity Grande Fratello

Letizia Petris, l'accusa choc dell'ex Nicole Conte: «Altro che rose, mi ha presa a schiaffi». E pubblica le prove

Grande Fratello, nessun eliminato: Vittorio, Angelica e Rosy in nomination

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre 2023 nessun concorrente è stato eliminato. In nomination sono finiti, invece, Vittorio, Angelica e Rosy. L’appuntamento con il reality ha visto ...