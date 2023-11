L’esclusiva collezione Adidas Rivalry

Leggi su modaemotorimagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Con l’arrivo della stagione autunnale e dei primi freddi, cresce la richiesta di outfit alla moda.si distingue proponendo una soluzione che coinvolge direttamente studenti e universitari, chiedendo loro di personalizzare la storica silhouette delleper creare l’outfit perfetto. Outfit perfetto con leQuesta nuova, realizzata in collaborazione con la NCAA (National Collegiate Athletic Association), abbraccia il concetto di DIY (Do It Yourself) in modo completo. Gli studenti delle università di Miami, Grambling State, Washington, Texas e Nebraska hanno reinterpretato la scarpa, utilizzando i colori istituzionali del College e delle proprie squadre di football. Jeanne Schneider, direttore della NCAA e del marketing and licensing ...