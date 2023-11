Leo | la recensione | una divertente riflessione sul tempo che passa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 novembre 2023) Ladi Leo, ilfilm d'animazione con la voce di un incredibile Edoardo Leo, su Netflix dal 21 novembre. È un cammino di qualità quello di Netflix Animation, iniziato con Klaus nell'autunno del 2019 e proseguito con regolarità con almeno un paio di titoli all'anno,ndo per Over the Moon, Wendell & Wild, Il drago di mio padre e soprattutto il Pinocchio di Del Toro. Una regolarità che si mantiene tale soprattutto in questo periodo dell'anno e che si conferma anche con il film di cui vi parliamo in questadi Leo: in catalogo dal 21 novembre, infatti, il nuovo titolo del settore animazione di Netflix conferma quanto di buono impostato e portato avanti negli ultimi anni, perché …