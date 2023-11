Lecce-Milan | Rocchi | “Capisco il rammarico | ma il buon senso non conta”

Milan, Giroud: 'Voglio restare e conquistare la seconda stella'

Intervistato da Le Journal de la Dimanche, il centravanti delOlivier Giroud ha espresso tutto il suo amore verso i colori rossoneri: ' Mi piacerebbe ...del cartellino rosso rimediato a: ' ...

Milan, senti Giroud: "Rinnovo Vorrei restare. A Lecce ho sbagliato, sono umano" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Giroud: “Mi piacerebbe restare. I tifosi italiani sono incredibili. Sull’episodio di Lecce…”

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista a Le Journal de Dimanche. Di seguito un estratto delle sue parole.

Calcio: Giroud,Milan voglio restare e vincere seconda stella

"Mi piacerebbe restare. Sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non n ho ancora parlato con il club. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo. Posso essere ancora u ...