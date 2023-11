Le Relazioni Difettose – Forse non ho scelto mio marito | ho scelto chi mi ha scelta

Leggi su iodonna

(Di martedì 21 novembre 2023) Cara Ester, Leggo da sempre la tua rubrica del lunedì. Una volta la leggevo in un parcheggio nascosto, mentre aspettavo Lui, C. Ora la leggo a casa, mentre cerco di tirarmi fuori da un pasticcio in cui mi ci sono infilata da sola. Mi chiamo F., ho una vita normale, una famiglia normale, 2 bambini bellissimi e unche negli anni è diventato più un padre che un. Una vita normale, una vita noiosa. Conosco Lui,C, dopo il lockdown. Divertente, simpatico, festaiolo, di quelli che ti capiscono con un solo sguardo. Con lui mi diverto, rido, la sintonia sessuale è alle stelle. Dopo 3 anni di relazione nascosta commentiamo un errore, veniamo scoperti. ...