Le parole di Ibra e il carattere di Maignan | quel video sui social…

Leggi su dailymilan

(Di martedì 21 novembre 2023) Mikeha condiviso sulle sue Instagram Stories un passaggio della lunga intervista (di un’ora e quarantacinque minuti) che a inizio ottobre Zlatanhimovic aveva concesso al giornalista britannico, ex direttore del Daily Mirror, Piers Morgan. Unsui social largamente apprezzato da tifosi, appassionati e sportivi perché portatore di un importante messaggio motivazionale.le espresse da, che rispecchiano alla perfezione ildel portiere del Milan: «Gioco per vincere e per vincere ti distruggerò – aveva dettohimovic mostrando il suo inconfondibile carisma -. Farò di tutto per vincere. Ho bisogno di vincere, perché quando vinco è la prova che sono vivo». La filosofia di Zlatan è la stessa di ...