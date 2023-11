Le iene | stasera in tv | le anticipazioni e gli ospiti

(Di martedì 21 novembre 2023) Nuovo appuntamento con "Le", il programma nato da un'idea di Davide Parenti e in onda su Italia 1 oggi, 21 novembre 2023, dalle 21.25. La nuova edizione dello show di Italia 1 è condotta da Veronica Gentili, affiancata dal comico Max Angioni. Scopriamo alcune dellepiù...

Italia - Spalletti : «Stasera non era facile - adesso viene il bello»

Le Iene su Italia 1: Le inchieste e gli ospititi di stasera 21 novembre

, 21 novembre, nuovo appuntamento con Le, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan ...

Le Iene, stasera su Italia 1: le anticipazioni, i servizi e gli ospiti di martedì 21 novembre 2023 SuperGuidaTV

Le Iene su Italia 1: Le inchieste e gli ospititi di stasera 21 novembre Movieplayer

Le Iene su Italia 1: Le inchieste e gli ospititi di stasera 21 novembre

Stasera 21 novembre su Italia 1 va in onda Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni e gli ospiti ...

Le Iene 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show, 21 novembre

Stasera, martedì 21 novembre 2023, in prima serata su Italia 1 (ore 21,20) va in onda Le Iene. Lo storico programma di Italia 1 per questa edizione vede tante novità. Al timone dello show la ...