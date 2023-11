Le coltellate | le urla | lo scotch per zittire Giulia Così Filippo Turetta ha ucciso la ex in 22 minuti | la doppia aggressione a Vigonovo e a Fossò

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) È morta anella tarda serata di sabato 11 novembre,Cecchettin. Al suo aguzzino, l’ex fidanzato, sono bastati 22per ucciderla, vincendo ogni sua resistenza con la violenza, perpetrata in due fasi distinte. È quanto si evince dall’ordinanza di custoda cautelata spiccata dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo, ed inviata ai magistrati tedeschi per consentire l’estradizione in Italia del giovane. Nel documento si ricostruisce in dettaglio i tempi e i modi con cuiavrebbe portato a compimento l’assassinio della coetanea, grazie alle indicazioni fornite da un lato da un testimone oculare, un residente di, dall’altro dalle telecamere di sicurezza della zona industriale di. I due piccoli Comuni ...