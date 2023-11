Le collezioni casa delle maison di moda | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su amica

(Di martedì 21 novembre 2023) GUARDA LE FOTO Il décor dellasi accende con lehome dei marchi diVersace, Fendi, Ralph Lauren sono stati tra i pionieri nelle. Già negli anni Ottanta e Novanta, accanto alledi prêt-à-porter, lanciarono le linee dedicate alla, creando un vero e proprio mondo dalla forte connotazione e riconoscibilità. Oggi gli stilisti che hanno linee home non si contano, più complice il mercato. I Millennials e la Generazione Z infatti sono più attratti dalle esperienze che dagli oggetti in sé. E se un piatto, un cuscino, una posata, sono comunque oggetti, a differenza di un abito, non giacciono negli armadi, ma ...