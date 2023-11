Le ceneri del partigiano italiano Gino Doné che partecipò alla rivoluzione cubana con Castro e Guevara in viaggio verso Cuba La storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Voleva riposare per sempre insieme ai suoi compagni: Fidel, Chee tutti gli altri. Finalmente la sua volontà sarà realizzata. LediDonè,e unico europeo ad aver partecipato, verranno portate a L’Avana, dove sarà celebrato dalle più alte cariche dello Stato come un eroe. Unaincredibile, quella diDonè, morto nel 2008 a 84 anni. E poco conosciuta. Eppure, tra le fila della Resistenza contro i nazifascisti in Veneto e lo sbarco in terrainsieme agli altri 81 del Granma – la motonave divenuta iconica nelladella Revolución – c’è tanto da ...