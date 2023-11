Le “bontà” dei Mercatini di Natale di Merano

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Dall’omelette dell’Imperatore che rievoca il passato asburgico allo chef stellato con l’orto sociale: idifra piatti e corsi di cucina Che “buona” che è… anche, e forse soprattutto, durante il periodo deidiche, dal 24 novembre (inaugurazione la sera del 23) si protraggono fino al 6 febbraio, quando la gastronomia, sia fra le casette sia oltre, è uno dei lati più attraenti del periodo. Lo chef stellato che cucina in uno Chalet allestito in pieno centro urbano, i corsi di cucina grazie ai quali tornare a casa e sapere come preparare quei canederli assaggiati in Alto Adige “che tanto ci hanno scaldato”, la ricetta dell’omelette dell’imperatore. Sono tante le storie che possono diventare esperienze. Se la cucina e l’orto sono anche sociali Egon Heiss, chef ...