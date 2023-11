Lazio | Lotito | 'Lo stadio è fondamentale Flaminio? Sono 40 anni che non ci riusciamo'

Laziomania: Insigne è davvero fattibile Solo se Lotito vuole

Commenta per primo Insigne allaOk, se avete letto il titolo, mi direte: va bene, ovvio. Al presidente dellaClaudiospetta l'ultima parola sul calciomercato della, quindi tutto naturale. Chiaramente c'è Sarri, c'è Fabiani, ma sopratutto c'è Claudio. Insigne ha una serie di pro, ma ...

"Grossi problemi di salute": addio alla Lazio con urgenza | Lotito sapeva tutto | CIP Calcio in Pillole

Lazio, Sarri aspetta Kamada e Zaccagni. Si ferma di nuovo Casale

Si comincia ad accelerare in ottica Salernitana. La Lazio conclude anche una doppia seduta tattica in vista della sfida di sabato con la quale tornerà in campo in Serie A dopo il pareggio ...

Lazio, Lotito: "Lo stadio è fondamentale. Flaminio Ci sono le premesse per..."

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto al DLA Piper Sport Forum, in collegamento direttamente dal Senato: "Lo stadio è fondamentale, pensate che io, quando ...