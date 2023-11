Lazio | Insigne spera di tornare in Italia | ecco le condizioni

Leggi su calcionews24

L'arrivo di Lorenzo Insigne alla Lazio è più di una suggestione, ma per concludere l'affare servono alcune condizioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne potrebbe presto trasformarsi da suggestione ad obiettivo concreto della Lazio. Tuttavia dovranno verificarsi le giuste condizioni per lo sbarco a Formello: l'ex Napoli ha un contratto con il Toronto da 11.5 milioni di euro, bonus e marketing inclusi, fino al 2026. Ha scelto la You First, la stessa agenzia di procuratori di Luis Alberto. L'affare potrebbe decollare se il club canadese lo prestasse o se lo liberasse a parametro zero con lo stesso Insigne disposto ad un netto taglio dell'ingaggio. La pista potrebbe presto scaldarsi.