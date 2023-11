Lazio | Insigne | l' occasione è ghiotta per gennaio

(Di martedì 21 novembre 2023) Tentazione umanissima quella di Lorenzo. Se lascerà Toronto farà di tutto per tornare in Italia . E quale miglior club dellapotrebbe fare al suo caso? Sarri gli ricorda i bei tempi di ...

Insigne vuole la Lazio - la famiglia vuole tornare in Italia - ma guadagna 11 - 5 milioni netti (Corsport)

Tentazione umanissima quella di Lorenzo. Se lascerà Toronto farà di tutto per tornare in Italia . E quale miglior club dellapotrebbe fare al suo caso Sarri gli ricorda i bei tempi di Napoli, i grandi colpi e la Grande ...

RASSEGNA STAMPA - Un matrimonio destinato a finire Quella tra Insigne e il Toronto è in effetti una storia mai decollata e nella mente dell'ex calciatore del Napoli avanza ...

Lazio azzurra: in otto sognano la convocazione per Euro 2024

LAZIO CONVOCATI NAZIONALE - L'Italia di Luciano Spalletti ha strappato il pass per l'Europeo in Germania dell'estate 2024. In casa ...