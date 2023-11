Lavoratori indiani intrappolati in un tunnel per dieci giorni

(Di martedì 21 novembre 2023) Quarantuno operaisonodain unstradale crollato. Una telecamera li ha ripresi per la prima volta. Leggi

Accoltellato dal collega, dopo 10 mesi di convalescenza torna al lavoro ma scopre di essere stato licenziato

L’uomo, padre di quattro figli, era stato ferito in modo grave. Secondo l’azienda non ci sono mansioni per il suo stato di salute ...