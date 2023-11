Lampedusa | il super sbarco in pieno autunno si aggiunge ai 10 della sola giornata di ieri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov –vive l’ennesimo, come riporta Tgcom24, dando “continuità” al flusso di clandestini che assediano l’ie l’Italia., il “maxi”: 400 clandestini in una bottaL’ididunque “riceve” l’ennesimocon ben 400 clandestini a bordo, al termine di unaconvulsa, fatta ancora una volta di morti in mare, caos e flussi continui. Si tratta di un peschereccio, attraccato al molo commerciale dell’i, agganciato e scortato dalle unitàGuardia costiera. Un approdo che siai ben dieci precedenti, avvenuti solo nelladi: l’hotspot ha ...