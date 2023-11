(Di martedì 21 novembre 2023) La «digitalizzazione dei sentimenti», che al posto della realtà preferisce la Rete e i social, genera insoddisfazioni e aberrazioni. Soprattutto fra i giovani. Sapete chi è Zheng Jiajia? È un ingegnere cinese, esperto di Intelligenza artificiale. Tempo fa, non trovando una moglie adeguata alle sue aspettative, se l’è costruita. Sì, ha creato un, le ha dato sembianze fisiche e di carattere a lui gradite, poi l’ha sposato (o sposata). Gira ancora sulla rete il filmato, piuttosto comico, di lui che si porta a spasso la moglie. Farebbe ridere, non fosse che nei giorni scorsi una serissima docente italiana, Lucilla Gatt, professore di diritto civile all’Università suor Orsola Benincasa di Napoli, ha tenuto una lectio magistralis proprio sulle nuove frontiere della giurisprudenza: dobbiamo prepararci, dice, a codificare anche i matrimoni fra ...

Grande Fratello - Paolo e la sua concezione dell’amore : “In questi tempi non si dà valore alle cose”

Twilight, Taylor Lautner: 'Il successo del franchise mi ha fatto passare la voglia di uscire di casa'

Ainon c'era tempo per pensare a nulla. A partire dall'età di 16 anni , era normale per me ... Contemporaneamente ha recitato nella commedia romantica del 2010 Appuntamento con l', sul set ...

L'amore ai tempi dei robot Panorama

Giulia, il gip: "Un delitto di inaudita ferocia". Nelle scuole il minuto di silenzio e "rumore" - Omicidio Giulia Cecchettin: un testimone avrebbe assistito all'aggressione - Omicidio Giulia Cecchettin: un testimone avrebbe assistito all'aggressione RaiNews

Vanessa Incontrada, è ancora amore con Rossano Laurini: "La mia famiglia"

Qualche tempo dopo le cose sono cambiate di nuovo. Durante il podcast di Diletta Leotta, Vanessa si è lasciata scappare: "Stiamo insieme da 15-16 anni", ammettendo di fatto che la loro storia d'amore ...

ASIA/TURCHIA - Il 2024 sarà l'Anno dell'Eucarestia: non "grandi eventi" ma scelte personali di fede e carità

Izmir (Agenzia Fides) - Il 2024 sarà l'Anno dell'Eucarestia per la Chiesa cattolica in Turchia. Lo ha annunciato Mons. Martin Kmetec, Arcivescovo Metropolita di Izmir e Presidente della Conferenza Epi ...