Lallio | camion incastrato alla rotatoria | lunghe code

(Di martedì 21 novembre 2023) È successo intorno alle 18 di martedì (21 novembre)rotonda in via Pagnoncelli. La foto scattata da un nostro lettore che transitava in auto ed è rimasto in coda come tanti altri automobilisti. Cercando di ripartire, l’autista del mezzo ha danneggiato anche alcuni cartelli stradali.