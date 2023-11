La tv libanese accusa Israele | “Avete ucciso due nostri giornalisti” La storia

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Almeno tre persone sarebbero state uccise in bombardamenti israeliani contro il sud del Libano. Questo stando all'agenziaNna, che denuncia che «l'incessante bombardamento israeliano contro la zona di Tayr Harfa (nei pressi di Tiro) ha portato all'uccisione della corrispondente del canale Al-Mayadeen, Farah Omar, del cameraman, Rabie Al-Maamari, e di un civile, Hussein Aqeel, autista dei». Al-Mayadeen, ritenuta vicina agli Hezbollah libanesi, hatoper l'uccisione della sua corrispondente e del cameraman in un «raid aereo israeliano» nella zona di Tayr Harfa. Secondo la tv, i due avevano «appena finito una diretta alle 10 ora locale per dare aggiornamenti sui bombardamenti israeliani nel sud del Libano». In precedenza la stessa Nna avevato ...