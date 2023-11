La ragazza e l’ufficiale – Streaming

Leggi su screenworld

(Di martedì 21 novembre 2023) Guarda ora tutti gli episodi completi della serie tv Kurt Seyit and Sura ingratis e in HD in italiano su Infinity. Con la possibilità di guardarla inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Infinity Guarda Gratis Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Ideatore: Nermin BezmenGenere: Drammatico, storicoAttori: K?vanç Tatl?tu?, Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen, Birkan Sokullu, Ushan Çak?rAnno: 2014Paese: TurchiaStagioni: 2Numero di episodi: 21Durata episodi: 45-50 minutiDistribuzione: Canale 5Stato: conclusa SINOSSI: Liberamente ispirata ai romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) di Nermin Bezmen, La ...