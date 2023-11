La psicanalista Slepoj | “I figli sono abbandonati a se stessi Non c’è percorso educativo I genitori accompagnano ovunque i figli ma non stanno con loro”

Vera Slepoj: "i genitori accompagnano ovunque i figli ma non stanno con loro" (Corsera)

La: "soprattutto ai maschi si chiede sempre di stare dentro l'azione, lo sport e non dentro la relazione. Filippo ha incolpato Giulia della propria infelicità" Vera, intervistata dal Corriere della sera per l'omicidio di Giulia Cecchettin uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta arrestato l'altro giorno in Germania. "Attenzione però. Non è ...

Filippo Turetta, fuga finita anche per fame: resti di cibo tra i sedili e soste lontano dalle telecamere

C’erano anche resti di cibo nella Punto nera rimasta senza benzina. Le briciole di quei pochi alimenti che Filippo Turetta ha dovuto centellinare per campare una settimana esatta. Merendine, forse pan ...

Quello di Filippo Turetta ai danni di Giulia Cecchettin «non è un femminicidio classico». Perché il percorso di violenza, stalking e minacce che sfocia nell’omicidio qui «non c’è» o è appena accennato ...