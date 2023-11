La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 27 Novembre al 1 Dicembre 2023 | Jimena È Incinta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 21 novembre 2023) Ladal 27al 1: Manuel vuole partire per un’offerta di lavoro allettante che ha ricevuto. Proprio in questi momenti,gli dice che non può farlo perché lei èLaprosegue e, nella settimana dal 27al 1, si arriverà ad un vero punto di svolta nelle trame.infatti rivelerà a Manuel di essere in dolce attesa. Questo passo potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto e quello del Marchesino con la sua amata Jana. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Tra Manuel e ...