La Promessa | anticipazioni 22 novembre | Manuel si dichiara a Jana | prima di salutarla

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 novembre 2023) La22: colpi di scena a non finire nella telenovela spagnola…Domani ne vedremo uno grossissimo tra. Poi si parlerà di Curro e Martina. La22sta per andarsene e, su ordine di Jimena, sta per lasciare “La” per andare a lavorare per qualche giorno al palazzo dei genitori della giovane marchesa, che hanno ospiti.che la cameriera se ne vada, però, sorpresa:le si dichiarerà! La bacerà anche? Più tardi Martina e Curro avranno l’idea di fare un pic nic. Si diranno qualcosa di particolare? La, ...