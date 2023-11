La nave di Emergency soccorre 21 persone in zona SAR libica

Leggi su ildenaro

Provengono da Gambia, Siria e Congo, diretti a Marina di Carrara Roma, 20 nov. (askanews) – Lunedì 20 novembre laLife Support diha effettuato il salvataggio di 21in acque internazionali nellaSAR. La barca in difficoltà è stata individuata direttamente dallo staff presente sul ponte di comando della Life Support. I naufraghi si trovavano a bordo di un piccolo gommone nero ed erano partiti da Zawiya in Libia, come spiega il capo missione Emanuele Nannini.Lesoccorse, tra cui un minore non accompagnato, provengono da Gambia, Siria e Congo.La Life Support ha poi ricevuto l'assegnazione del porto di Marina di Carrara come porto di sbarco. L'arrivo è previsto per giovedì mattina.