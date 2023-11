La lezione argentina che dovrebbero apprendere i sostenitori del premierato elettivo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 novembre 2023) Il vento populista sospinto da una gravissima crisi economica ha dunque portato al potere inquesto personaggio inquietante che si chiama Javier Milei, ultraliberista di destra, uno che ha tra i suoi slogan «la libertà, cazzo». Su El loco, il matto, si è già scritto molto, le frasi assurde, la motosega e via dicendo, tutto un armamentario che non ne fa – come dire – uno proprio affidabile. Ma il popolo lo ha votato. Ha scelto Barabba e com’è noto non è la prima volta. Matteo Salvini si è precipitato a congratularsi con un certo entusiasmo, tanto per far capire, se ce ne fosse ancora bisogno, da che parte sta. Probabilmente il Beppe Grillo dei bei tempi, quello tecnicamente eversivo, avrebbe fatto lo stesso: la motosega del nuovo presidente argentino è sorella dell’apriscatole dei grillini. Giorgia Meloni gli ha inviato i suoi auguri ma questa è prassi ...