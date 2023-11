La lettera di Luciana Littizzetto contro il bullismo | “I bulli possono essere sbullonati”

Leggi su zon

(Di martedì 21 novembre 2023) Anche questa domenica è andato in onda Che tempo che fa, il programma campione d’ascolti di Fabio Fazio, e anche questa settimana, nello spazio a lei dedicato per trattare delle notizie più assurde che si sento nel mondo, ma anche dei temi più importanti, come quello di questa settimana: il. La, infatti, il suo spazio per ricordare il ragazzino di 13 anni morto suicida a Palermo. Ecco cosa ha scritto la comica. LaildiEcco cosa ha detto laprima di leggere la: “È stata una settimana difficile, piena di notizie terribili, soprattutto le ultime, ma io prima ...