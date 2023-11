La lettera di Jacobs a Sinner | “Sei un grande Non perdere di vista i valori | l’autenticità delle relazioni umane”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Jannikè stato assoluto protagonista alle ATP Finals ed è senza dubbio diventato lo sportivo italiano più chiacchierato del momento. E allora, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, è l’olimpionico Marcella parlare a cuore aperto a Jannik, complimentandosi e consigliandolo per il futuro. “Caro Jannik, sei un. Ho seguito a distanza le tue imprese, come tutti gli italiani, e sono super felice per te, per come non ti sei staccato un attimo dal perseguire il tuo sogno, quello che avevi da bambino, dopo aver fatto anche tu, come me, una scelta tra discipline diverse. Con coraggio, perseveranza e fatica. Sei il primo italiano ad aver disputato la finaleAtp Finals e sei giovanissimo, hai davanti a te un percorso lungo e costellato di vittoria”. Si apre così ladel ...