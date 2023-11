La Juventus può reggere la corsa Scudetto?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 21 novembre 2023) Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Statsbomb, lo strumento fondamentale per gli analisti e i giornalisti di tutto il mondo. Dal suo ritorno sulla panchina della, il percorso di Massimiliano Allegri è stato uno dei più divisivi e polarizzanti degli ultimi anni. La falsa diatriba tra estetica ed efficacia, gli 1-0, e il corto muso sono solo parte di un’eredità che rimarrà a lungo nell’immaginario collettivo, anche dopo la fine di questo ciclo. Allegri non si è mai espresso molto sulle statistiche avanzate, e non sembra il tipo di allenatore che vi ripone troppa fiducia, mentre è da sempre piuttosto interessato a quelle “storiche”, che ogni tanto snocciola come vere e proprie massime. Quante volte nelle ultime dieci stagioni la squadra che ha subìto meno gol non ha vinto il campionato? State pur certi che Allegri conosce la risposta a ...