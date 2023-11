La grande bugia della sinistra che non sbaglia mai

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 novembre 2023) Un estratto del saggio “Gli altarini” (pagg. 192, euro 18,90) di Nicola Porro, in libreria da oggi. Laritiene di non avere altarini o almeno così i suoi sacerdoti raccontano di se stessi. Non c’è un avvicendarsi di passione e risurrezione, in cui la seconda sveli la verità che la prima aveva celato, non c’è una presa di coscienza, un pentimento e un nuovo inizio; la sua liturgia è costantemente impegnata ad assolvere se stessa e a ridimensionare con un sorriso di sufficienza gli eclatanti peccati commessi nel passato. Non c’è nulla di più detestabile di questo tic, e cioè di voler insegnare agli altri il senso dei propri errori. E magari i destinatarilezioncina sono proprio coloro che quegli errori non li hanno mai commessi. Forse aveva ...