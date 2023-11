Colpendo chi investe nella casa si costruiscono molte meno case

Risultato: sensazione generale di incertezza del diritto edall'investimento nell'edilizia. In ... Giro di vite contro le occupazioni abusive Di strade e ferrovie, ma ancheimmobili. E se il ...

La fuga degli ebrei dai paesi arabi. Anche quella è colpa di Israele Il Foglio

Fuga dei cervelli A guadagnarci sono i ricchi Vita

Cresce l’irritazione degli alleati «Pericolosa fuga in avanti»

Se Alice Moggi di Pavia a colori stronca l’ipotesi Bosone come candidato sindaco del centrosinistra e si dice disposta ad alzarsi dal tavolo se la proposta prenderà piede, gli altri alleati sono meno ...

Medici, stop alla fuga dopo il taglio alla pensione. «Non sarà possibile anticipare l'uscita al 2023 anche per chi ha i requisiti»

Per i medici, ma anche per le maestre d’asilo, per i dipendenti comunali e per gli ufficiali giudiziari, sarà impossibile sfuggire alla norma che dal prossimo anno tagli le ...