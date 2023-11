La Fazenda | il chiarimento di Dayane Mello

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesvela cos’accade realmente a La: le parole dell’ex concorrente del reality di Alfonso Signorini brasiliana d’origine LA: LE PAROLE DIA TANGO, PROGRAMMA CONDOTTO DA LUISELLA COSTAMAGNA- Ospite nella nota trasmissione televisiva, l’ex gieffina brasiliana ha svelato: “Io non ho mai subito violenza e mai visto. Io faccio il mio lavoro, poi esco dal mio personaggio. Io direi che è molto facile parlare, è come se la mia parola in prima persona che ha vissuto quella cosa, ho ...