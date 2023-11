La fase liquida della tv italiana e i politici ‘seriali’ come in una fiction

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Oggi la tv festeggia il suo giorno in tutto il mondo. La giornata fu introdotta nel ’96, quando il mezzo era al culmine del suo sviluppo, internet era in fasce e i social non esistevano. Oggi è cambiato tutto ma a nostro parere essa resta ugualmente centrale, anche se non ha il ruolo del passato. In Italia poi la sua storia ha avuto una torsione particolare, viste le gravi cointeressenze tra il mezzo e la politica molto più forti che altrove. Tanto che se volessimo delineare i rapporti tra televisione e societànel tempo, alla vigilia dei suoi 70 anni, potremmo distinguere quattro fasi (cui corrispondono altrettanti modelli di televisione). In una primala tv supporta ed alimenta lo sviluppo democratico del nostro paese, contribuisce,altrove del resto, al nation building pur con qualche deficit negli anni iniziali ...