La fa dormire in auto per controllarla | la picchia e la maltratta | condannato a 10 anni

(Di martedì 21 novembre 2023) Bergamo. Botte, insulti, minacce di morte, soprusi. Per cinqueuna donna ora trentenne ha subito imenti del suo fidanzato, di duepiù grande di lei. Poi, una sera, al culmine di un litigio scoppiato per strada, un passante si è fermato con il suo furgone, ha soccorso la ragazza, ha mandato via l’aggressore e l’ha accompagnata in caserma a sporgere denuncia. Martedì 21 novembre è arrivata una sentenza pesante per l’uomo, italiano di 32, residente in un paese della Valcalepio: 8in continuazione per lesioni, stalking e rapina, 1 anno per ricettazione e 1 anno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa storia inizia nel 2014, quando i due protagonisti si incontrano e cominciano a frequentarsi. Le cose sembrano andare bene, entrambi sono sereni, ognuno ...