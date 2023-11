La difesa dei valori del mondo libero passa dal sostegno a Ucraina e Israele

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 novembre 2023) Il caos geopolitico nelci impone una riflessione lucida per cercare di capire fino in fondo la posta in gioco. In poco tempo abbiamo visto la Russia aggredire un paese europeo con morti, distruzioni e crimini di guerra; in Africa in Niger e in Gabon sono stati rovesciati i governi civili, insediando giunte militari tra un tripudio di bandiere russe. Pochi anni prima la stessa cosa era successa in Mali. Nel frattempo Siria e Libano semidistrutte sono asservite ai russi, la Turchia è presente a Cipro e in Libia mentre in Yemen infuria ancora la guerra dopo un finto cessate il fuoco. Gli azeri hanno cacciato più di centomila armeni dal Nagorno-Karabakh, i curdi sono ancora discriminati. In tutto questo si è inserito prepotentemente il Medio Oriente con la strage di millecinquecento civili ina opera di Hamas, cui è seguita l’operazione ...