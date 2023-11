La denuncia di una diciottenne | Due uomini mi hanno violentato in auto

Leggi su europa.today

(Di martedì 21 novembre 2023) "Micostretta a consumare atti sessuali in, mai lo avrei fatto con due persone. Ho chiesto di smetterla, non miascoltato". Sono le parole di unache si è rivolta ai carabinieri dicendo di essere stata stuprata a Napoli. La versione della ragazza, come riportano i...