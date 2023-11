La Commissione Ue chiede all’Italia di rivedere la manovra | «Spesa pubblica troppo alta» Gentiloni | «Bocciatura? No | richiesta di correttivi» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) È tutt’altro che entusiasta, laeuropea, del progetto diper il 2024 presentato d. E la ragione sta nella distanza che la legge di bilancio scaverebbe tra gli auspici Ue e la realtà su alcuni dei fondamentali macroeconomici del Paese. La valutazione dell’esecutivo di Bruxelles è contenuta nel parere sullato oggi, insieme a quelli relativi a tutti i progetti di bilancio dei 27 Stati Ue, come prevede il quadro di governance comune. Per quanto riguarda il nostro Paese, laritiene «che l’Italia abbia compiuto progressi limitati per quanto riguarda gli elementi strutturali delle raccomandazioni di bilancio formulate dal Consiglio il 14 luglio 2023, e invita le autorità italiane ad accelerare i progressi». Quali sono i «progressi ...