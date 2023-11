La clinica del pus su Real Time | orari | puntate e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 21 novembre 2023) Ladel pus è un programma tv della categoriaity che rientra nel filone dei problemi medici di carattere eccezionale, molto affine alla Dottoressa Pimple Popper. In questo caso sono quattro i medici che si occupano di eliminare cisti e quant’altro, col comune denominatore della fuoriuscita di pus dalla pelle. Nel 2023 è andata in onda la seconda stagione. Ladel pus –e Canale Ladel pus va in onda su(canale 31 del digitale terrestre) il martedì notte dalle ore 0,50 in avanti in prima tv con una puntata della durata di circa 50 minuti. Ladel pus –inÈ possibile rivedere tutte lee i video del programma sul Portale ...