La beffa del gas da 6 miliardi | così l’Ue continua a pagare la Russia

(Di martedì 21 novembre 2023) Liberarsi dalla dipendenza dal gas russo era la stella polare sin dal 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione in Ucraina. Quasi due anni dopo,non ha mantenuto la promessa. Anzi. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i Paesi europei nel 2023 hanno finanziato silenziosamente la macchina da guerra di Vladimir Putin per un totale di 6,1di euro attraverso l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL). In altri termini, il numero di navi mercantili dallaall’Europa è aumentato, con Spagna e Francia in prima linea. In base ai dati commerciali Eurostat, il blocco europeo ha acquistato più della metà delle esportazioni di GNL dalla. Madrid e Parigi occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto alle spalle della Cina. I numeri non lasciano grossi margini di interpretazione: nei primi nove ...