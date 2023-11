La “Banda del Pit Stop” | il gruppo che ruba i pneumatici colpisce anche a Roma sud est

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 novembre 2023) La “del Pitancora: ildi malviventi sembra aver trovato terreno fertile asud est. Pochi istanti per perdere tutto, come Ametrano nel film di Carlo Verdone. Stavolta ad andare via non sono solo i cerchioni, ma proprio tutte le gomme della macchina. A farlo undi malviventi noti con l’appellativo didel Pit. Le segnalazioni aumentano: la dinamica è chiara. Pochi secondi, svitaggio compulsivo dei bulloni, sollevamento macchina ed esproprio di massa., operazione sicurezza dei Carabinieri nelle periferie: tre persone arrestate “del Pit”: furti asud est, la dinamica Come un petdella Formula 1, ...