L' 1% del mondo ricco inquina più del 66% di quello povero

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - Secondo un rapporto di Oxfam, l'1 per cento piùdell'umanità è responsabile di maggiori emissioni di carbonio rispetto al 66 per cento più, con conseguenze disastrose per le comunità vulnerabili e per gli sforzi globali volti ad affrontare l'emergenza climatica. Lo studio mostra che questo gruppo d'elite, composto da 77 milioni di persone tra cui miliardari, milionari e persone pagate più di 140.000 dollari all'anno, ha rappresentato il 16 per cento di tutte le emissioni di CO2 nelnel 2019 - abbastanza da causare più di un milione di morti in più a causa del caldo, secondo il rapporto. Il rapporto Oxfam mostra che mentre l'1 per cento piùtende a vivere una vita isolata dalle conseguenze del clima e con l'aria condizionata, le loro emissioni - 5,9 miliardi di tonnellate di CO2 nel 2019 ...